Под Выборгом нашли сгоревшую «Нексию» «доносчика» с трупом внутри

Гулявший под Выборгом мужчина случайно нашёл сгоревшие человеческие останки. Кому они принадлежат, пока неясно. А вот у автомобиля, в котором они лежали, история точно интересная.

Как сообщает 17 марта 47News, фрагменты тела были обнаружены вчера недалеко от садоводства «Цветущий мыс» в Выборгском районе Ленобласти. Обгоревший труп лежал в автомобиле «Дэу Нексия».

Владельцем машины числится 49-летний житель посёлка Селезнёво. Пару лет назад он, по данным издания, был осуждён по статье 306 УК РФ (заведомо ложный донос) и оштрафован на 5 тысяч рублей. Личность усопшего и обстоятельства гибели устанавливаются.