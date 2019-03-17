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Общество
17.03.2019 15:17
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«Мало обидели, раз до сих пор не уехала». Односельчане затравили девочку за полученную помощь

Жительница деревни Томсино Псковской области Елена и ее 12-летняя дочь Тася, переехавшие туда из Петербурга, стали объектами травли односельчан из-за того, что девочка попросила о помощи Владимира Путина, но получила ее от неравнодушных пожертвователей.

Как пишет 17 марта издание Znak.com, Елена, до недавнего времени работавшая санитаркой в местной больнице, была вынуждена уволиться в середине марта. Неприятности у семьи начались после того, как шестиклассница Тася обратилась через сайт kremlin.ru к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи.

Девочка рассказала о трудностях семьи: за работу в две смены в больнице ее мать получала около 12 тысяч рублей. В деревне закрыли школу, для учебы приходится каждый день ездить в соседнее село. Семья для того, чтобы прожить, держит коз и огород. Тася в письме попросила у главы страны трактор и мотоблок, чтобы ее матери после дежурств не приходилось обрабатывать грядки лопатой «почти до потери сил».

Ответа от президента не последовало, однако из отдела соцзащиты Псковской области пришло письмо, что помощь семье, которая до сих пор официально прописана по прошлому месту жительства – в Петербурге, не положена.

Историей заинтересовались журналисты, и после публикации «Радио Свобода» мать и дочь получили пожертвования от неравнодушных и благотворительных фондов, всего около 90 тысяч рублей, а также посылки с канцелярскими принадлежностями и детскими вещами. Семья смогла купить технику, лекарства, одежду и учебники.

Видео: YouTube/Документальное кино Радио Свобода

Известие об этом изменило отношение односельчан к семье. С Тасей перестали дружить дети, подруги обвиняли ее в воровстве, на ее мать посыпались жалобы на работе. Соседи в комментариях прессе возмущались тем, что семья обратилась за помощью, притом что в Томсино все жители находятся примерно в одинаковом положении, обвиняли их в наглости и мошенничестве.

Елене пришлось перевести дочь на дистанционное обучение в одну из столичных школ. После того, как один из благотворительных фондов подарил девочке ноутбук, Тасе в соцсетях написал незнакомый односельчанин, выпросив у шестиклассницы «обнаженные» фото, которые затем разлетелись по Интернету. Мать написала заявление в полицию. По предварительной версии, аккаунт, с которого писали Тасе, воспользовавшись скрытым IP, создали ее бывшие подруги, отмечает Meduza. Елене же звонили с неизвестного номера с угрозами, что «девочка будет порвана от уха до уха», после чего Тася стала бояться выходить из дома. В настоящее время у семьи нет средств на срочный переезд.

«Дочку ее вон обидели. А еще мало обидели, значит, раз до сих пор с манатками не уехала», – прокомментировал происходящее порталу Znak.com местный житель Сергей.

 

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