Стало известно, где похоронят Юлию Началову

Певица Юлия Началова будет похоронена на Троекуровском кладбище в Москве во вторник, 19 марта.

Как сообщает 17 марта «Газета.Ru», несмотря на печальное событие шоу «Один в один», снятое с участием артистки, не стали убирать из эфира.

Напомним, Юлия Началова умерла вечером 16 марта в возрасте 38 лет. По имеющимся данным, причиной смерти стало заражение крови и возникшие осложнения. Незадолго до этого женщину ввели в искусственную кому и попытались остановить гангрену, начавшуюся на фоне диабета второго типа и других хронических заболеваний.

Юлия Началова//Наталья Логинова/Коммерсантъ

За четыре месяца до смерти певица приезжала с концертом в Петербург. После этого она записала небольшой клип, в котором призналась городу в любви.