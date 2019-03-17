Маленькая девочка выпала с третьего этажа. Её спас сугроб

Полуторагодовалая жительница Тосненского района Ленобласти напугала родителей, выпав из окна третьего этажа.

Как сообщает 17 марта 47News, инцидент произошёл в субботу днём на улице Максима Горького в Тосно. Ребёнка спас снег, который скопился внизу. Приземлившись на рыхлую кучу, девочка получила только сотрясение и ушибы. После оказания первой помощи родители забрали дочь домой.

По предварительным данным, в момент падения в квартире находились мать и отец, а также сестра девочки. Семья благополучная, на учёте в органах не состоит.