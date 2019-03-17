Виллаш-Боаш пожелал удачи «Зениту» и Семаку перед игрой со «Спартаком»

Бывший главный тренер футбольного клуба «Зенит» Андре Виллаш-Боаш пожелал петербуржцам удачи в матче против «Спартака» в воскресенье, 17 марта. Об этом португальский специалист написал в своем инстаграме.

Андре Виллаш-Боаш возглавил «Зенит» в 2014, сменив Лучано Спаллетти. Под его руководством сине-бело-голубые выиграли чемпионат России, Кубок России, а также дошли до 1/8 финала Лиги чемпионов. Покинул «Зенит» он после сезона 2015/16, заняв третье место и не сумев квалифицироваться в Лигу чемпионов. Следующий сезон провел в качестве главного тренера китайского «Шанхая СИПГ», где получил по контракту 12 миллионов евро. После этого взял паузу в своей тренерской карьере. Занялся автоспортом, но не очень удачно.