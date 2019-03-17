«Взрывные подарки» получили петербургские омоновцы после своего праздника

Взрывотехники получили много «подарков на день рождения». За субботу, 16 марта, им пришлось трижды выезжать на обследование опасных находок. Как раз накануне, 15 марта, исполнилось 25 лет со дня создания инженерно-технических подразделений ОМОН Росгвардии.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Об одном случае «Фонтанка» уже писала. На чердаке дома по улице Зайцева в Кировском районе во время ремонтных работ обнаружили снаряды времён Великой Отечественной войны. При этом дом послевоенной постройки. Сегодня, 17 марта, пресс-служба Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказывает подробности. Это были три минометные мины калибра 50 мм в состоянии сильной коррозии и 20 ржавых винтовочных патронов 7,62 на 54 мм. Жильцов парадной эвакуировали, газ отключили. Сотрудники Росгвардии подтвердили, что боеприпасы содержат взрывчатые вещества, и передали их саперам, которые в тот же день обезвредили мины.

За час до этого, около 12:45, поступил вызов в Сестрорецк, где на территории стройплощадки у речки Ржавая Канава «всплыл» подозрительный предмет. Приехавшая туда дежурная группа взрывотехников ОМОН установила, что это неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны калибра 152 мм. Он был сильно разъеден ржавчиной и представлял опасность, поэтому был оставлен на месте под охраной полиции для передачи саперам Западного военного округа.

Также во время строительных работ боеприпас нашли у дома 3 по Манчестерской улице. Прибывшие на место сотрудники ОМОН установили, что это безвредный учебный 88-миллиметровый снаряд, и забрали его с собой для утилизации.

15 марта взрывотехники выезжали в район Кузьмоловского водохранилища в Пушкине, где рабочие, занятые прокладкой газовых труб, нашли под землей неразорвавшийся снаряд времен войны и две 82-миллиметровые мины. Находки уничтожили на полигоне военные саперы.