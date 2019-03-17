Петербургский таксист извинился за хамство на дороге аварийкой, а потом двинул в челюсть

Драку из-за чересчур решительного поведения на дороге на Петроградской стороне заметил очевидец. Видео показала 17 марта группа «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» под заголовком «Извинение аварийкой не принял».

«На улице Льва Толстого таксист подрезал «Крайслер» с мадам за рулем, и разобраться с обидчиком своей женщины вышел мужичок, носящий шапку-ушанку в +5 градусов, – рассказывает очевидец. – Аргумент крепкого таксиста-бородача, что он извинился аварийкой, мужичок не принял, поэтому пришлось принять с правой в челюсть. Такой аргумент оказался убедительней, чем моргнуть аварийкой».