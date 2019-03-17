Двое мужчин с ребёнком проверили прочность льда на Ижоре. Прогулка окончилась трагедией

Гибелью человека окончилась вечерняя прогулка по льду реки Ижоры в Колпинском районе Петербурга. 16 марта под лёд провалились выпившие мужчины и маленькая девочка, которая была с ними.

Как сообщает 17 марта пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу, накануне около 22 часов в Колпино двое взрослых и ребёнок решили нарушить запрет выхода на лёд и погулять по замёрзшей Ижоре. Пройти им удалось немного – все трое провалились в воду. И если девочку каким-то чудом удалось спасти как от смерти, так и от переохлаждения, то мужчин нет. Один был госпитализирован (в крови у него выявлен алкоголь). Тело второго водолазы нашли только через несколько часов.

В группе «Народная Дружина МОП "Патриот"» «ВКонтакте» уточняют, что все трое являются родственниками, обоим мужчинам около 40 лет. «Малышку передали родителям», – добавляют дружинники мобильного отряда правопорядка.

Спасатели предупреждают, что в это время года выход на лёд смертельно опасен. Согласно подписанному врио губернатора Александром Бегловым постановлению, выход на лед водоемов, расположенных в черте Санкт-Петербурга, запрещён с 7 марта.