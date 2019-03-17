В Сети сообщили о готовящихся провокациях на матче «Спартак» – «Зенит»

Сотрудники московской полиции пытаются предотвратить запланированные беспорядки на матче «Спартак» – «Зенит» в воскресенье, 17 марта. Как сообщает телеграм-канал Baza, в МВД поступила информация о готовящейся «глобальной провокации», которая должна вылиться в массовую драку.

В связи с этим утром 17 марта оперативники провели обыски у десяти фанатов «Спартака». Некоторых доставили в отделение.

Кроме того, сообщается об одной уже случившейся драке, которую якобы спровоцировали болельщики «Спартака». В минувшую субботу фанаты красно-белых запрыгнули в трамвай в Сокольниках и избили нескольких болельщиков «Зенита».

Ранее «Спартак» обратился к своим болельщикам с просьбой, чтобы они «не допускали оскорблений» и «не поддавались на возможные провокации».

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 17 марта в Москве. «Спартак» занимает пятое место в чемпионате РПЛ (32 очка), а «Зенит» – первое (40). В матче первого круга в Петербурге команды сыграли вничью 0:0.