Лошади помешали водителям на Киевском шоссе. А обитатель Невы предпочёл уйти под лёд

Весне в Петербурге, похоже, радуются не только люди, но и животные.

Водоплавающего зверя горожане заметили 17 марта в Неве у Большого Обуховского (вантового) моста. В нём опознали нерпу. «Нерпа-красавица скрылась под толщей льда», – пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

А за городом, на трассе Санкт-Петербург – Псков, компанию автомобилистам составили копытные. «Лошади бегут по Киевскому шоссе в сторону Питера, некоторые и по встречке, – вели репортаж в группе. – UPD: лошади пойманы».

Животные делят с людьми среду обитания обычно незаметно, но иногда становятся героями новостей. Так, на днях «Фонтанка» рассказывала о черепахе Леночке, которую нашли в парадной и спасли от злых котов, а также об ондатре Зое, предводительнице стаи уток в реке Оккервиль.