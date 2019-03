«Скоро увидимся, ниндзя». Фергюсон готов драться с Нурмагомедовым

Американский боец ММА Тони Фергюсон опубликовал в Twitter плакат несостоявшегося боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым с комментарием «Скоро увидимся, ниндзя». Соперник накануне прокомментировал пост советом «бросить курить».

I'll see you soon ninja @TeamKhabib ????? Active Rest For Now ?? https://t.co/SOh46Au4TJ #TonyFergusonMMA #ufc209 pic.twitter.com/7JSR8mXslc