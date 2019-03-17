«Скоро увидимся, ниндзя». Фергюсон готов драться с Нурмагомедовым

Американский боец ММА Тони Фергюсон опубликовал в Twitter плакат несостоявшегося боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым с комментарием «Скоро увидимся, ниндзя». Соперник накануне прокомментировал пост советом «бросить курить».

Намерение выйти на бой с Нурмагомедовым Фергюсон выразил после того, как руководитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил о неготовности американца драться с россиянином.

В ответ Фергюсон написал главе UFC, что готов к поединку, а Нурмагомедова вызвал на бой, опубликовав плакат с «ниндзя».

Россиянин в комментариях отреагировал на вызов, заявив, что американцу необходимо «бросить курить».

Напомним, что бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном отменялся четыре раза из-за проблем со здоровьем спортсменов. В активе американца – 24 победы и 3 проигрыша. В «копилке» россиянина – чемпионство UFC в легком весе и 27 побед. Нурмагомедов ни разу не проигрывал бои.