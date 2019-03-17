В Петербурге началась разработка улучшенных фрегатов для ракет «Калибр» и «Циркон»

Северное проектно-конструкторское бюро (ПКБ) в Петербурге начало разработку конструкторской документации на модернизированные фрегаты проекта 22350М.

Как сообщает 17 марта Lenta.ru со ссылкой на собеседника ТАСС, на новых кораблях можно будет разместить до 48 крылатых ракет «Калибр», а также гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Фрегаты будут оснащены автоматизированной системой управления огнём всех видов средств поражения: артиллерийских, зенитно-ракетных, зенитно-артиллерийских, противокорабельных, противолодочных, противобереговых и радиоэлектронных. Это повысит их боевые возможности. Водоизмещение тоже будет увеличено до 7 тысяч тонн.

В настоящее время на вооружении ВМФ России стоит головной фрегат базового проекта 22350 «Адмирал Горшков». Он был заложен в 2006 году, спущен на воду в 2010-м и вошел в состав флота в 2018 году. Второй фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» проходит ходовые испытания. Третий и четвертый корабли, «Адмирал Головко» и «Адмирал флота Советского Союза Исаков», ещё строятся. Фрегаты проекта 22350 обладают водоизмещением в 4,5 тысячи тонн и могут нести до 16 «Калибров».

АО «Северное конструкторское бюро» – ведущее КБ России по проектированию боевых надводных кораблей различных классов, входит в Объединённую судостроительную корпорацию.