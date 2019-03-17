Было — стало. Как на историческом центре появляются современные заплатки

Вместо ажурной лепнины — плоский трафарет, вместо столетних цветных витражей — пластиковые стеклопакеты. «Фонтанка» собрала образцы творчества при ремонте исторического наследия Петербурга.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Активисты воюют за сохранение каждого метра исторической части города. Быстро набирают популярность блогеры, рассказывающие о сохранившихся дореволюционных интерьерах квартир, парадных, лестниц. Активные горожане 12 марта обратили внимание на исчезновение в ходе ремонта лепного элемента в виде грифона с фасада «Дома штатных сотрудников сада», расположенного по адресу: ул. Профессора Попова, 2, литера Б. Стену лишь недавно обновили, но на месте барельефа на ровной стене сияла свежая краска.

В Фонде капитального ремонта «Фонтанке» пояснили, что работы по контракту, который в 2017 году заключили с компанией «Реставратор», еще не завершены. На лицевом фасаде грифоны уже восстановлены, а для торцевой стены элемент отлит, но лепнину вернут на место после завершения устранения аварийности строительных конструкций по балконам.

Однако реставраторы обращают внимание на возможное несоответствие технологии процесса. По их словам, лепнину следует устанавливать до шпатлевки и окраски стены, для прочности конструкции зачастую делают насечки на деталях лепнины и на штукатурке. Кроме того, процесс ее крепления предполагает влажные работы, в частности обмазку швов, после чего отремонтированный фасад, вероятнее всего, будет испачкан.

«Дом штатных сотрудников сада», ул. Профессора Попова, 2, литера Б

Ситуация на Профессора Попова уже становится обычной. Два месяца назад петербуржцев возмутил ремонт доходного дома Ш. Д. Де Риц-а-Порта на Малой Посадской улице,17, в ходе которого ажурную лепнину на лицевой стене заменили упрощенными шаблонами. Работы проводила компания «Строительная культура».

Результаты деятельности реставраторов в фонде и комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников оценили по-разному. По информации некоммерческого оператора, резная лепнина появилась на фасаде уже в советское время. Эти данные расходятся с историко-культурной экспертизой, согласно которой именно такой декор характерен для творчества автора дома — архитектора Федора Лидваля, а здание до этого не подвергалось капитальному ремонту — облик сохранился в первозданном виде.

«Доходный дом Риц-а-Порта», ул. Малая Посадская, 17

Обращением в прокуратуру завершилась попытка восстановить сбитую лепнину дома номер 1\3, литера А, на Малом проспекте Петроградской стороны, в одной из квартир которого Алексей Толстой написал вторую часть «Хождения по мукам».

Шум осенью прошлого года подняли жители дома, которые наблюдали, как неизвестные «реставрировали» резные декоративные элементы с помощью монтажной пены. Фасад повредили во время работ год назад. В феврале 2019 года КГИОП обратился в прокуратуру и в суд с требованием обязать ЖКС №2 Петроградского района восстановить утраченные элементы по историческим материалам.

Малый проспект Петроградской стороны, 1\3, литера А

Знаменитый доходный дом Ф. П. Петрова (Д. Г. Лурье) на Пионерской улице, 22, на боковой стене которого изображены летчики, в прошлом году лишился цветных витражей. Здание в стиле неоклассицизма — выявленный объект культурного наследия с 2001 года.

Ремонт фасада, по словам местных жителей, проводили с лета прошлого года по январь 2019. В это же время витражи заменили пластиковыми оконными блоками. Фонд капитального ремонта, заказчик работ, заявил о своей непричастности к исчезновению «родных» окон здания. По удивительному совпадению, как следует из информации на сайте фонда, контракт на фасадные работы, который предполагал лишь расчистку деревянных рам, был заключен все с той же компанией «Реставратор», работающей на Профессора Попова.

«Доходный дом Ф. П. Петрова (Д. Г. Лурье)», Пионерская ул., 22

Летом прошлого года на сайте бесплатных объявлений желающим предлагали приобрести уникальные цветные витражи. Ученики знаменитого физмат лицея №239 на Кирочной улице с изумлением узнали на фотографиях стеклянную мозаику, украшавшую некогда их alma mater.

скриншот страницы сайта Avito.ru

Продавец утверждал, что КГИОП списал витражи, сам комитет сообщил, что витражи в школе действительно были, но имеет ли отношение лот к декору исторического здания — прокомментировать не смог, пояснив, что фрагменты достоверно атрибутировать невозможно.

«Жилые дома и учебные здания при евангелическо-лютеранской церкви св. Анны», ул. Кирочная, 8, литера Б, президентский физико-математический лицей №239

Кирочная ул., 8 Фото: Михаил Огнев

Два года назад аналогичного украшения лишился дом номер 5 на Введенской улице.

Уникальную раму ЖКС №2 Петроградского района заменил на современные пластиковые в ходе ремонта.

Витраж «Восход солнца», по словам местных жителей, вывезли на помойку. Или, как с горечью предположили обитатели дома, на дачу к неизвестным лицам. Здание на Петроградке не имеет защитного статуса.

Ул. Введенская, 5

Объект культурного наследия «Дом И. Д. Черткова» на Гороховой улице, известный как аптека Оскара Пеля, в прошлом году после «ремонта» лишился старинной вывески из травленого стекла с надписью «Аптека», располагавшейся над входом, и самих исторических дверей.

Фото: КГИОП

Пропажу обнаружил краевед Алексей Шишкин. В Смольном действия ЖКС №2 Центрального района сочли самоуправством — входная группа является предметом охраны. Позднее Шишкин обрадовал горожан известием о том, что стеклянная вывеска нашлась.

Дом И. Д. Черткова (аптека Оскара Пеля), Гороховая ул, 24

«Хеппи-энд» получила также история с заменой в 2015 году цветных витражей на пластиковые стеклопакеты доходного дома А. А. Гаригина (Мытнинская улица, 11). Декоративные элементы один из жителей дома обнаружил в куче строительного мусора.

Но возвращение витражей на законное место затянулось на два года.

Доходный дом А. А. Гаригина, Мытнинская ул, 11

Мытнинская улица, 11// Градозащитный Петербург/vk.com

Мытнинская ул., 11 Фото: Михаил Огнев

Летом прошлого года претерпел незапланированные изменения барельеф в виде ангела, украшающего фасад доходного дома №1 на Ропшинской улице постройки конца XIX века. Промышленный альпинист просверлил постреленку живот, чтобы установить крепление водосточной трубы.

Прокуратура установила ответственных — работы по договору с фондом капремонта проводила компания «ТВК-Инжиниринг». Позднее отверстие устранили.

Доходный дом, Ропшинская ул., 1

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»