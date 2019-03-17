Экс-футболисту «Зенита» грозит дисквалификация из-за расистского высказывания

Обладателя Кубка УЕФА в составе «Зенита» Павла Погребняка могут дисквалифицировать за его слова о темнокожих футболистах.

Как сообщает 17 марта «Спорт-Экспресс» со ссылкой на заместителя офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александра Баранова, слова экс-игрока обязательно будут рассмотрены.

«Высказывания очень неоднозначные и явно не соответствуют основным принципам мировой кампании в футболе #EqualGame. Нельзя судить по цвету кожи о месте футболиста в сборной России. Комитет по этике РФС должен в ближайшее время рассмотреть данное интервью и вынести справедливое решение, вплоть до временной дисквалификации футболиста», – заявил Баранов.

Напомним, ранее Погребняк заявил: «Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России». По словам бывшего нападающего «Зенита», он вообще не понимает, за что бразильский форвард «Краснодара» Ари получил российский паспорт. В составе сборной России Ари провел два матча.

Павел Погребняк – воспитанник московского «Спартака». С 2007 по 2009 год он играл за «Зенит» и в его составе стал чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. В 58 матчах за «Зенит» Погребняк забил 22 гола, в том числе гол в матче с «Манчестер Юнайтед» за Суперкубок. Также сыграл 33 матча за сборную России и забил восемь мячей.