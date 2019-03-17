Атлантический циклон доставил в Петербург весну

Обширный атлантический циклон принёс тепло в Санкт-Петербург и Ленинградскую область в воскресенье, 17 марта. В ближайшие дни воздух продолжит прогреваться в дневные часы.

По данным Северо-Западного гидрометцентра, в последний выходной недели воздух благодаря солнцу прогреется до плюс 6 градусов. В понедельник и вторник синоптики местами обещают уже плюс 7 градусов в дневные часы.

При этом небо будет капризным и переменчивым: возможны как осадки в виде дождя со снегом, так и солнце. Ветер умеренный южный и юго-западный, местами порывистый.