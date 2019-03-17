Петербургское метро в зарплатном тупике. О нормальных окладах договорились год назад — и забыли

Приличные зарплаты для метростроевцев подписаны Смольным в тарифном соглашении. Вот только смешные расценки в контрактах этой картой перебить не вышло.

Генеральный директор ОАО "Метрострой" Николай Александров (слева)//Александр Коряков/Коммерсантъ

14 марта вопросы задолженности по зарплатам в «Метрострое» обсуждали на профильной межведомственной комиссии при правительстве Санкт-Петербурга. Один из вопросов, который, по данным «Фонтанки», поднимался там — противоречие между расценками, заложенными в контрактах, и отраслевым тарифным соглашением. Само соглашение заключено еще год назад, подписей под ним стоит много — помимо бывшего на тот момент вице-губернатором Игоря Албина, автографы оставили представители профсоюзов, а также крупнейших строительных предприятий. Засветился там и глава «Метростроя» Николай Александров.

В документе оговорено многое — от условий охраны труда до обеспечения занятости. Особняком стоит глава об оплате и нормировании труда. В частности, минимальный оклад рабочего первого разряда — 25 235 рублей. Дальше коэффициенты на все подряд; для работающих под землей — от 1,83 до 2,03. Плюс межтарифные коэффициенты по мере увеличения разряда рабочего — от 1,085 до 2,05. Рекомендованы также надбавки за профессиональное мастерство и стаж.

Дождь из денег на метростроевцев после подписания не пролился. Спешно достроили «Беговую» и «Новокрестовскую», вроде бы замахнулись на Фрунзенский радиус до конца года, но не потянули. Вторая половина 2018 года и начало 2019-го — сплошная история катастрофы предприятия, которое то теряет, то получает обратно контракты, спорит с налоговой в суде, со Смольным – в ЗакСе и пытается найти способ расплатиться по долгам с сотнями рабочих, которые не получают зарплаты.

Естественно, в это время различные «дочки» и подрядчики «Метростроя» стали постоянными героями заседаний профильной межведомственной комиссии. Одновременно глава комитета по труду Дмитрий Чернейко и бывший вице-губернатор Михаил Мокрецов направляли письма главе города, в которых сообщали, что «уровень сметной заработной платы значительно ниже минимального уровня, установленного отраслевым тарифным соглашением», а также — что «невыплата задолженности по заработной плате может привести к серьезному социальному взрыву».

Метростроевцы к Смольному действительно зачастили, однако взрыва не случилось, и задолженность перед рабочими понемногу начали гасить. Тем не менее еще неделю назад государственная инспекция труда внепланово проверила девять дочерних или зависимых от «Метростроя» компаний и насчитала 250 млн рублей долгов по заработной плате. По данным «Фонтанки», на 14 марта рабочие ЗАО «Управление 15 Метрострой» все еще ждали 58 млн рублей, ЗАО «17 Управление Метрострой» – 27,5 млн рублей.

В некотором смысле этот кризис может сыграть на руку метростроевцам будущего, потому что наглядно подсветил давно известную проблему. Чиновники годами перебрасывались письмами, в которых наивно просили друг друга «пояснить», учтены ли требования тарифного соглашения в сметно-нормативной базе города. Однако бумага терпит все, и разрыв между окладами, прописанными в контрактах, и обещанными цифрами никуда не девался. По словам «Метростроя», доля заработной платы основных рабочих в контрактах составляет от 4 до 12%, хотя обычно на стройке — до 30%.

Рабочий 4 разряда, если верить проектировщикам, должен получать на зеленой линии 11 тысяч рублей, на Фрунзенском радиусе — 28 тысяч рублей, на оранжевой и коричневой линиях — 30 тысяч рублей. Понятно, что за такие деньги никто в забой не полезет, платят (пока платят) больше. В итоге по той же Невско-Василеостровской линии нехватка средств на заработную плату составила 3,5 млрд рублей. По словам «Метростроя», дефицит приходилось покрывать за счет кредитов, только проценты по которым за 4 года превысили 2 млрд рублей (не считая расходов на банковские гарантии, 1,3 млрд).

Разброс в сметных окладах между зеленой линией и остальными связан с тем, что на «футбольные» станции метро давал деньги и федеральный центр. Поэтому там при расчете зарплатного фонда отталкивались от федеральных единичных расценок, установленных Минстроем (на территориальные расценки подрядчик тоже жалуется, но они несколько щедрее, их разрабатывает Центр мониторинга и экспертизы цен). Кроме того, на Невско-Василеостровской линии использовался единый переходный коэффициент.

«Предположим, вы хотите сколотить стол, – объясняет на пальцах собеседник, близкий к проектированию подземки. – У вас есть его цена на базе 2000 года, чтобы было к чему привязаться, туда входят материалы, заработная плата и ресурсы. После этого вы должны проиндексировать каждую составляющую, все-таки на дворе не нулевые. По идее, коэффициент для материалов — условно 4, для электроэнергии — 6, для зарплат — 13. А на зеленой линии применили единый индекс для всего сразу, около 6,5, при этом «зарезали» именно зарплаты, хотя в целом вроде бы стоимости контракта хватало на строительство. Все, что надо, – это учесть показатели тарифного соглашения при составлении единичных расценок». Просто взять и радикально увеличить по ходу исполнения контракта расходы на зарплату невозможно: в этом случае придется снова отправлять проект в Главгосэкспертизу, у которой нет оснований одобрить отклонение от единичных расценок.

Комитет по госзаказу, который курирует работу Центра мониторинга и экспертизы цен, в свою очередь, напоминает, что подрядчик заранее знает условия исполнения контракта и предупрежден о невозможности изменения цены контракта, за некоторыми исключениями.

Как рассказали «Фонтанке» в ведомстве, в единичных расценках учтены часовые тарифные ставки оплаты труда рабочих на 1 января 2000 года. «При определении сметной стоимости работ в текущем уровне цен к указанным ставкам применяется индекс пересчета, ежемесячно утверждаемый распоряжением комитета, – говорят в ведомстве. – Например, индекс на оплату труда рабочих для пересчета в уровень цен марта 2019 года составляет 19,069».

Депутат Борис Вишневский, также принявший участие в заседании комиссии, считает, что вся проблема в подходе участвующих сторон. «Это типичный пример "кто хочет – ищет возможности, кто не хочет – ищет причины", – говорит он. – Ничего не пытались изменить официально, пытались все решить "по понятиям", договориться, не обострять». По словам парламентария, участникам заседания дали времени до вечера пятницы, чтобы подготовить свои предложения по проблеме задолженности перед метростроителями.

«Линейного решения здесь нет, – считает глава комитета по труду и зампредседателя комиссии Дмитрий Чернейко. – Нужна практически нейрохирургическая работа, потому что речь идет о предприятии с уникальными специалистами. И рассматривать надо сразу много вопросов — в том числе и разницу между тарифным соглашением и контрактами».



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»



















































