Экс-футболист «Зенита»: Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России

Бывший нападающий футбольного клуба «Зенит» Павел Погребняк, сейчас выступающий за «Урал» (Екатеринбург), заявил, что отрицательно относится к иностранным футболистам в сборной России.

«Отношусь к этому отрицательно. Не вижу в этом смысла. Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? С Павлюченко, кстати, это обсуждали. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Мариу Фернандес – вот топовый игрок. Но у нас на его позицию есть тот же Игорь Смольников. Можно было обойтись и без иностранцев», – цитирует 35-летнего футболиста «Комсомольская правда».

Павел Погребняк – воспитанник московского «Спартака». С 2007 по 2009 год играл за «Зенит», в составе которого стал чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. В 58 матчах за «Зенит» забил 22 гола, в том числе гол в матче с «Манчестер Юнайтед» за Суперкубок. Также сыграл 33 матча за сборную России и забил восемь мячей.