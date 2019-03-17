ГИБДД: «БМВ» в стену дома на Стачек отправила не пропустившая его «четвёрка»

Официальную версию аварии «с участием здания» на проспекте Стачек даёт УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Подтвердилось предположение очевидцев о том, что виноват водитель «четвёрки». Он же попал в больницу.

Как сообщили «Фонтанке» 17 марта в отделе пропаганды УГИБДД, по предварительной информации, накануне около 19:45 на пересечении проспекта Стачек и улицы Корнеева 65-летний мужчина на автомобиле ВАЗ, поворачивая налево, не предоставил преимущество и совершил столкновение с «БМВ», которым управлял 29-летний мужчина. От удара «БМВ» наехал на стену дома.

Водитель «Жигулей» получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован.