Овечкин стал пятым игроком в истории НХЛ по голам в большинстве и установил личный рекорд по времени

Российский нападающий и капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на пятое место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству голов в большинстве.

246-ю шайбу Овечкин забросил в матче против «Тампы-Бэй Лайтнинг» (3:6), оформив дубль, пишет 17 марта «Советский спорт». По этому показателю он догнал канадца Фила Эспозито. Лидерами по количеству голов в большинстве являются Дэйв Андрейчук (274), Бретт Халл (265), Теему Селянне (255) и Люк Робитайл (247).

В игре с «Тампой» Овечкин провёл на льду 25 минут 57 секунд, включая 11.53 в третьем периоде. Это стало новым личным рекордом сезона по игровому времени, отмечает «Чемпионат».

«Игра была интенсивной, много борьбы, мы знали, что будем находиться под давлением и надо будет использовать свои шансы, – цитирует Овечкина «Спорт Эксперсс». – Была пара удачных отскоков, после чего «Тампа» повела 2:0. Мы здорово сыграли в меньшинстве, особенно при игре «три на пять». Это был хороший матч».