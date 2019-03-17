Посиделки в Купчино закончились стрельбой по ногам

Мужчина уехал из гостей в Купчино на машине скорой помощи в тяжёлом состоянии со множественными огнестрельными ранениями. Так закончились дружеская встреча вечером в субботу, 16 марта.

По данным «Фонтанки», инцидент произошёл в одном из домов на Купчинской улице во Фрунзенском районе Петербурга. Двое приятелей 33 и 32 лет вместе выпивали. Около шести часов вечера между ними пробежала кошка, и старший мужчина выхватил травматический пистолет Grand Power Т12. Своему оппоненту он несколько раз выстрелил по ногам, в результате чего тот отправился в больницу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, стрелявший уже задержан, решается вопрос о возбуждении дела. Отмечается, что оружие, из которого подозреваемый ранил приятеля, легальное, на него у стрелка есть разрешение.