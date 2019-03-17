Массовая драка на молодежном турнире по хоккею в Канаде попала на видео

На молодежном турнире по хоккею в канадском городе Миссиссога произошла массовая драка между участниками двух команд.

Как сообщает 17 марта РБК со ссылкой на Global News, инцидент произошел 13 марта на Iceland Arena после матча в рамках 48-го турнира под эгидой Little Native Hockey League. Видео, на котором запечатлена потасовка, опубликовано в Instagram.

В драке, по данным СМИ, участвовал тренер одной из команд. На место происшествия вызвали сотрудников полиции и службы безопасности.

В результате инцидента никто не пострадал, никого из участников потасовки не задержали. Однако полиция начала расследование по факту произошедшего.

