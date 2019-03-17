Из-за выпавшей бочки на КАД столкнулись машины

Кадр из видео в vk.com/spb_today

Плохо закреплённый на транспорте груз на скоростных магистралях превращается в смертоносные снаряды.

На КАД 15 марта произошло ДТП из-за бочки, улетевшей с прицепа. Первые минуты после аварии попали в поле зрения автомобильного регистратора очевидца. Видео выложено 17 марта в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На этот раз, судя по всему, обошлось без пострадавших. Участниками ДТП стали легковушка и фургон (комментаторы в группе обращают внимание на то, как опрометчиво бесстрашно выходит на проезжую часть человек из фургона). Бочку потерял, видимо, легковой автомобиль с прицепом, стоящий в правом ряду.

На КАД зафиксирован целый «ассортимент летающих объектов»: кирпичи, ледяные глыбы, лопатка для перфоратора и даже туалет. Год назад «ГАЗель» там «прокатилась» на тазике.