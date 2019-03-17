Facebook удалил 1,5 млн записей теракта в Новой Зеландии. Перед атакой стрелок послал премьеру «манифест»

Администрация Facebook за первые сутки после теракта в Новой Зеландии удалила не менее 1,5 миллиона видеозаписей нападения, размещённых в соцсети по всему миру. Об этом 17 марта сообщается в официальном Twitter соцсети. Около 1,2 миллиона записей были заблокированы на стадии загрузки.

«Мы продолжаем работать круглосуточно, чтобы удалять жестокий контент», – заявила официальный представитель Facebook Мия Гарлик.

In the first 24 hours we removed 1.5 million videos of the attack globally, of which over 1.2 million were blocked at upload... — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) 17 марта 2019 г.

Удаляются также и отредактированные записи – «из уважения к людям, которых затронула эта трагедия».

Полиция Новой Зеландии в своём Twitter отчиталась о расследовании. В добавок к 28-летнему мужчине, который вчера предстал перед судом, после нападения были арестованы ещё два человека. Но на данный момент доказательств их причастности к атакам нет.

Arrests and outcomes: In addition to the 28-year-old man who appeared in court yesterday, two people were arrested after the attacks and held in custody.



At this stage there is no indication that they are connected to the attacks. — New Zealand Police (@nzpolice) 16 марта 2019 г.

Арестованный австралиец, 28-летний Брентон Таррант, – предполагаемый стрелок, также он снимал происходящее на видео. В зал суда он вошёл в наручниках и белой тюремной робе, он всё время молчал. Заседание в целях безопасности походило в закрытом режиме. 5 апреля состоится новое заседание, сообщает CNN.

После теракта был задержан ещё один человек, четвёртый, но его признали вооруженным свидетелем, который хотел помочь полиции, и отпустили.

По данным агентства, за несколько минут до теракта на общую электронную почту офиса премьер-министра страны Джасинды Ардерн пришло письмо с «манифестом» от предполагаемого стрелка – 87-страничным текстом, содержащим в основном антииммигрантские и антимусульманские идеи. Незадолго до атак этот текст был распространен в социальных сетях.

В результате стрельбы в двух мечетях в новозеландском городе Крайстчерч 15 марта погибли 50 человек, десятки получили ранения. Власти страны признали произошедшее терактом. «Фонтанка» взяла интервью у жительницы Крайстчерча, бывшей россиянки. Она рассказала, как успела проскочить за 10 минут до стрельбы, а потом вместе со всеми сидела пять часов взаперти.