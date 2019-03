Facebook удалил 1,5 млн записей теракта в Новой Зеландии. Перед атакой стрелок послал премьеру «манифест»

Администрация Facebook за первые сутки после теракта в Новой Зеландии удалила не менее 1,5 миллиона видеозаписей нападения, размещённых в соцсети по всему миру. Об этом 17 марта сообщается в официальном Twitter соцсети. Около 1,2 миллиона записей были заблокированы на стадии загрузки.

«Мы продолжаем работать круглосуточно, чтобы удалять жестокий контент», – заявила официальный представитель Facebook Мия Гарлик.

In the first 24 hours we removed 1.5 million videos of the attack globally, of which over 1.2 million were blocked at upload...

Удаляются также и отредактированные записи – «из уважения к людям, которых затронула эта трагедия».

Полиция Новой Зеландии в своём Twitter отчиталась о расследовании. В добавок к 28-летнему мужчине, который вчера предстал перед судом, после нападения были арестованы ещё два человека. Но на данный момент доказательств их причастности к атакам нет.

Arrests and outcomes: In addition to the 28-year-old man who appeared in court yesterday, two people were arrested after the attacks and held in custody.



At this stage there is no indication that they are connected to the attacks.