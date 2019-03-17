Дочь Майкла Джексона в больнице с сильной кровопотерей. Это связывают со скандальным фильмом

Единственная дочь Майкла Джексона 20-летняя Пэрис Джексон была экстренно госпитализирована 16 марта с сильной кровопотерей. На крайний шаг, как говорят источники, близкие к семье, её мог натолкнуть скандал, развернувшемуся вокруг покойного отца после фильма «Покидая Неверленд», в котором музыканта обвиняют в педофилии.

Как сообщает портал TMZ, полиция и скорая помощь были вызваны в лос-анджелесский дом Пэрис 16 марта. В больнице её состояние стабилизировалось.

Последствия выхода фильма кинокомпании HBO «Покидая Неверленд» оказались серьёзными: на телевидении и в музыке Майклу Джексону объявили своего рода бойкот.

Дети певца в смятении из-за новых обвинений, по их мнению, фильм необъективен. Пэрис уверена, что отец невиновен, отмечает издание. После смерти отца в 2009 году она переживает тяжёлые времена и в прошлом году рассказывала о своей борьбе с депрессией.

В фильме «Покидая Неверленд» Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак рассказывают, как будучи детьми якобы подверглись сексуальному насилию со стороны артиста. Автор биографии о Майкле Джексоне Майк Смоллкомб обвинил австралийского танцора Уэйда Робсона в клевете, а во Франции три фан-группы Майкла Джексона подали на героев фильма в суд, пишет «Газета.Ru».