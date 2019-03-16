День удивительных парковок: таксист на «подставках», манипулятор на «Фокусе», «БМВ» под чужой крышей

Несколько необычных способов «парковки» обсуждают петербуржцы в субботу, 16 марта, в соцсетях. В ряде случаев нестандартное размещение автомобиля, вероятно, является следствием ДТП.

В Купчино «Фольксваген» с «раздвоением личности», то есть с логотипами сразу двух конкурирующих таксомоторных сервисов, взобрался колёсами на бетонные полусферы, сообщают в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В Кудрово «новый уровень парковки» открыл водитель «БМВ», загнав машину с «красивым» номером «ООО» под остановку, как в гараж, демонстрирует «Неизданное». Тут тоже фигурируют бетонные полусферы.

В Мурино на Петровском бульваре при въезде во двор припаркованы двое: «Форд Фокус» по-настоящему, а вот манипулятор, как пишут в «ДТП иЧП», «прилёг отдохнуть».

Ещё одного «героя» заметили субботним вечером на Ленинском проспекте, у дома 80, корпус 1. У Audi Q7 тоже «красивый» номер – 700. Он частично заехал на газон и не постеснялся замять вертикальный ограничитель.