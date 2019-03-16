Выезд на встречку привёл к тяжёлому ДТП под Петербургом. Среди пострадавших – ребёнок

Три человека – два взрослых и ребёнок – пострадали в результате очередного выезда на встречную полосу под Петербургом, во Всеволожском районе Ленинградской области.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, по предварительной информации, 16 марта около 16:25 на 4-м километре автодороги Вартемяги – Токсово 34-летний водитель автомобиля «Пежо» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-21053.

22-летний водитель «Жигулей» получил тяжёлые травмы, его пассажирка – травмы средней степени. Пятилетний мальчик, находившийся в «Пежо», госпитализирован в состоянии лёгкой степени тяжести.

Напомним, сегодня ночью молодой водитель, лишённый прав за пьянку, погиб, выехав на встречную полосу в Сосновом Бору. На трассе «Кола» в Мурманской области из-за столкновения с встречной фурой погибли мужчина, женщина и ребёнок – вероятно, семья.