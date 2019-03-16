«Я обожаю Санкт-Петербург». За четыре месяца до смерти Юлия Началова призналась городу в любви

Смерть российской певицы, актрисы и ведущей Юлии Началовой шокировала петербуржцев. Тысячи комментариев в соцсетях подтверждают тот факт, что артистку в Северной столице любили и принимали с теплом. Началова приезжала в Петербург за месяц до Нового года и даже записала здесь небольшой клип для Instagram, в котором призналась городу в любви.

На кадрах Юлия лучится счастьем, и сложно догадаться, что в этот период она вовсю борется с последствиями тяжёлых хронических заболеваний. Она, как всегда, улыбается, танцует, поёт и наслаждается видами Петербурга.

Юлия Началова скончалась вечером 16 марта в одной из клиник Москвы. Незадолго до этого ее ввели в искусственную кому, сделали операцию на ноге. СМИ сообщают, что певица умерла в кругу близких ей людей, не приходя в сознание.