Перелом подъязычной кости и шеи: раскрыты новые обстоятельства смерти экс-министра Лесина

Власти Вашингтона предоставили "Радио Свобода" 149-страничный отчет об обстоятельствах смерти бывшего министра печати России и бывшего владельца "Газпром-медиа" Михаила Лесина в ноябре 2015 года в столице США. Журналисты получили документ по решению суда, признавшего их право получить данные о смерти Лесина по закону о раскрытии информации.

Как сообщает 16 марта NEWSru.com, в отчете судмедэксперта говорится, что у экс-министра была сломана шея чуть ниже линии челюсти, а также подъязычная кость. Перелом последней часто происходит при удушении, однако судмедэксперт, признав такую вероятность, не исключил, что причиной травмы могло стать падение.

Перелом шеи мог быть получен в момент смерти или незадолго до нее. Это обстоятельство не указывает напрямую на насильственную смерть Лесина: в отчете говорится, что шея могла быть сломана во время вскрытия тела.

Из документов также следует, что ФБР рассматривало возможность начать расследование гибели экс-министра в начале 2016 года. Не ясно, было ли это сделано, но известно, что агенты ФБР приняли участие в допросе свидетелей и изучении видео камер отеля, где скончался Лесин.

Сын Лесина Антон, проживающий в Беверли-Хиллз (Калифорния), не смог сказать следствию, почему его отец находился в Вашингтоне, но сообщил, что тот регулярно напивался во время деловых поездок. Согласно полученному отчету, один из сотрудников бюро судмедэкспертизы Вашингтона после публикации первоначального отчета о смерти Лесина был вызван для дачи показаний большому жюри по криминальным делам.

Отчет, о котором идет речь, был подан в марте 2016 года, через четыре месяца после кончины Лесина. В нем говорилось, что смерть наступила в результате тупых травм шеи, туловища и нижних конечностей, при этом причина смерти была указана как "неопределенная".

В документе, который приводит "Радио Свобода", также сообщается, что в день смерти Лесина с детективом связался неизвестный человек, назвавшийся другом покойного, и спросил, где находится тело экс-министра.

Смерть Лесина спустя три года продолжает вызывать вопросы. Тело экс-министра и бывшего владельца "Газпром-медиа" было обнаружено 6 ноября 2015 года в номере на девятом этаже вашингтонского отеля Dupont Circle в нескольких кварталах от Белого дома. По номеру было разбросано множество бутылок из-под спиртного, пачки долларовых банкнот и груды смятой одежды.

Лесин перебрался в эту недорогую и не отвечающую привычным запросам чиновника гостиницу из роскошного отеля Four Seasons в другой части Вашингтона. Как говорится в отчете полиции, опросы сотрудников обоих отелей показали, что у Лесина неоднократно возникали проблемы с охраной, когда он ходил пьяным по залам, иногда появляясь в одной рубашке и нижнем белье.

Один раз представители Four Seasons в связи с поведением постояльца обратились в Секретную службу США, которая занимается охраной президента. В службе посоветовали выставить у двери Лесина охрану и следить за тем, чтобы он не выходил. Вскоре после этого Лесин и перебрался в Dupont Circle.

В марте 2018 года BuzzFeed опубликовал материал, в котором утверждается, что Лесина забили до смерти сотрудники российских силовых структур по заказу неназванного олигарха, близкого к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом также говорится в секретном отчете, который для ФБР подготовил бывший сотрудник британской разведки и автор досье о президенте США Дональде Трампе Кристофер Стил.

Издание основывалось на данных нескольких источников, в том числе делового партнера Лесина и сотрудников ФБР. Все они рассказали BuzzFeed одну и ту же историю. По их словам, нанятые люди должны были избить и запугать Лесина, но зашли слишком далеко.

Согласно официальной версии, Лесин умер в результате несчастного случая на фоне сильной алкогольной интоксикации. Такой вывод содержится в документах ФБР, опубликованных в январе 2018 года. В них говорилось, что непосредственной причиной гибели стала тупая травма головы, полученная уже в номере отеля. В ФБР подчеркнули, что доказательств версии о насильственной смерти Лесина нет.

Высказывались предположения, что экс-министр мог приехать в Вашингтон, чтобы заключить сделку с властями США, так как находился под пристальным вниманием ФБР из-за подозрений в коррупции и отмывании денег. СМИ также не исключали, что Лесин мог быть убит после того, как согласился дать показания о коррупции в России.