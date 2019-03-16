Фанат умер на стадионе под кричалку «сдохни!»

Болельщик «Кальяри» Даниэле Атцори умер от сердечного приступа во время матча чемпионата Италии против «Фиорентины».

Как сообщает 16 марта «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости», трагедия случилась на последних минутах встречи.

У 45-летнего зрителя, вместе с которым матч смотрели мать и сестра, случился сердечный приступ. По информации La Gazzetta dello Sport, медики скорой помощи оказали фанату необходимую помощь, но он скончался на стадионе.

Отдельно издание указало, что пока врачи пытались спасти Атцори жизнь, фанаты «Фиорентины» выкрикивали в сторону трибуны с ним призывы к смерти: «Ты должен сдохнуть!». Руководство клуба пообещало найти и наказать виновных за недостойное поведение.

Примечательно, что на 13-й минуте встреча была остановлена, чтобы почтить память скончавшегося год назад при невыясненных обстоятельствах капитана «Фиорентины» Давиде Астори.