Режиссёр Марлен Хуциев попал в реанимацию «в полуобморочном состоянии»

Марлен Хуциев, 93-летний режиссёр, сценарист и народный артист СССР, госпитализирован в Москве.

Как сообщает «Пятый канал», 16 марта его доставили из дома в больницу в полуобморочном состоянии с внутренним кровотечением. Сейчас он находится в реанимации.

Марлен Хуциев был выписан из больницы только в конце февраля. В конце 2018 года он отказался ложиться в больницу без своей супруги Ирины Соловьевой, их госпитализировали вдвоем и поместили в одну палату. 5 января стало известно о смерти Соловьевой.

Народный артист СССР, лауреат Государственной премии РФ, Марлен Мартынович Хуциев известен такими культовыми картинами, как «Июльский дождь», «Весна на Заречной улице», «Застава Ильича», «Два Федора», «Был месяц май».

Фото: Евгений Кассин и Валентин Мастюков/Фотохроника ТАСС

Он родился 4 октября 1925 года в Тифлисе. В 1953-1958 годах, по данным «Википедии», работал режиссёром на Одесской киностудии, с 1959 года – на киностудии имени Горького, с 1965 года – на «Мосфильме». Кроме того, он ставил спектакли в театре и снимался как актёр. С 1978 года руководил мастерской режиссуры художественного кино во ВГИКе. С 1987 по 2009 год – заведующий кафедрой режиссуры художественного фильма ВГИКа, профессор.