На Стачек «БМВ» сложила «четвёрку» и, крутанувшись, врезалась в дом

Второй раз за субботу в Санкт-Петербурге здание участвует в ДТП.

Вечером 16 марта на пересечении проспекта Стачек и улицы Корнеева столкнулись «БМВ» и ВАЗ-2104. Иномарка от удара врезалась в дом, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На место прибыла машина реанимации, при этом все живы, рассказывают очевидцы. «Сказали, водитель четверки жив. Я мимо проходил», – пишет участник группы с необычным именем Константин.

В обстоятельствах ДТП очевидцы расходятся. Вот одна версия: «БМВ» ехала прямо! Не быстро. «Жигуль» пошёл на разворот, не пропустив». А у Игоря другая: «Там ещё Х5 стоит, с кем они, собственно, и гонялись, а теперь хотят «жигу» сделать виноватым. Проезжал я в этот момент».

Напомним, сегодня утром на Большом проспекте П.С. «Рено», подрезанный таксистом на «Солярисе», срубил светофор и ударился в дом, который уже переживал и ДТП, и пожар. Момент ДТП попал на видео.