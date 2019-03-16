Силовики провели ночь на Думской, наблюдая, как медики откачивают молодёжь. Зашли и в «Голубую устрицу»

Силовики прогулялись по барам на Думской в поисках запрещённых веществ в ночь на 16 марта. Об этом сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте». Сегодня же, напомним, полиция отчиталась о рейде по барам на улице Рубинштейна. Точкой кипения для полиции, как говорят, стала февральская трагедия на Невском проспекте, когда водитель BMW X6 под «шариками» въехал в людей на тротуаре.

В рейде на главной барной улице Петербурга участвовали экипажи ОГИБДД по Центральному району и омоновцы. «Молодежь просто валяется по углам в неадекватном состоянии. Скорая помощь забирает, чтобы откачивать», – рассказывает «Дорожный инспектор».

По данным «Фонтанки», в поисках наркотиков и других изменяющих сознание веществ силовики заглянули даже в гей-бар «Голубая устрица» на Ломоносова. Впрочем, об итогах проверки заведения пока ничего неизвестно.

Напомним, смертельное ДТП на Невском произошло в ночь на 24 февраля. 30-летний Мурад Касымов, по собственному признанию, надышался веселящего газа на Думской, после чего вдавил педаль газа в пол и вылетел на тротуар. В результате погибли два человека, в том числе гражданин США.