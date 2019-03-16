Петербургу обещают новые школы и поликлиники и отказ от бумажных медицинских карт

В Выборгском районе Санкт-Петербурга к 2023 году появятся 15 детских садов, девять школ и три медицинских учреждения, пообещал врио губернатора города Александр Беглов в ходе рабочего объезда района 16 марта. А в этом году, к 1 сентября, в целом по Петербургу откроется порядка 19 детских садов и 4 школы.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, в микрорайоне Осиновая роща, на Приозерском шоссе Беглов проинспектировал ход реконструкции бывшего военного госпиталя под поликлиники. Филиал Городской поликлиники №117 работает в центральном корпусе уже три года. А летом во втором корпусе планируется открыть филиал Стоматологической поликлиники №4. Он рассчитан на 300 посещений в день, оборудован детскими и взрослыми стоматологическими установками, рентгеновскими аппаратами. В третьем корпусе появится Детская поликлиника №63 – её поручено открыть к 1 июня.

Беглов напомнил, что первичное звено медицинской помощи в Петербурге активно переходит на формат «Бережливой поликлиники», а кроме того к 2020 году город должен полностью отказаться от использования бумажных медицинских карт.

До конца июня планируется завершить отделочные работы в общеобразовательной школе № 110 на Поэтическом бульваре, строительство которой началось в 2015 году, и в сентябре она откроет двери. Комитету по развитию транспортной инфраструктуры, комитету по благоустройству и главе района поручено обдумать безопасный маршрут для детей и организовать пешеходное переходы.

Бывший кинотеатр «Фестиваль» на проспекте Просвещения, дом 47, литера А, станет молодёжным досуговым центром. Сейчас там ведётся капитальный ремонт: здание площадью более 5 тысяч квадратных метров 1986 года постройки находится в аварийном состоянии. На 2019 год бюджетом города выделено 100 миллионов рублей для проведения первого этапа ремонтных работ.

Фото: gov.spb.ru

Кроме того, в ходе объезда врио губернатора поручил главе администрации Выборгского района Валерию Гарнецу взять под личный контроль открытие аптеки при Городской поликлинике №117, строительство сетевого супермаркета, благоустройство сквера «Звезда» и установку светофора на Приозерском шоссе, 12/2.

Беседуя с петербуржцами, Александр Беглов призвал их проявлять активность и направлять обращения на его личную страницу в соцсети «ВКонтакте».