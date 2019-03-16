Вальдшнеп, погибший из-за чистоты Витебского вокзала, обрёл вторую жизнь. В школьном музее

Петербургский биолог Павел Глазков, который осенью 2018 года подобрал разбившегося вальдшнепа, изготовил из птицы чучело и передал его в музей школы №321. Об этом 16 марта «Фонтанке» рассказал сам ученый.

Птица погибла в октябре прошлого года от удара о стекло Витебского вокзала. По случайности, свидетелем гибели пернатого стал кандидат биологических наук и по совместительству художник-таксидермист Павел Глазков. Он подобрал погибшее животное и сделал из него чучело.

Накануне Глазков передал вальдшнепа музею школы №321, расположенной неподалеку от места гибели птицы. Вручение учебному учреждению нового экспоната биолог совместил с просвещением. Ученикам показали снятые Глазковым короткометражные фильмы про вальдшнепов, белых аистов и зимовку лебедей.

Учитель биологии рассказал Глазкову, как несколько лет назад вальдшнеп через открытой окно залетел в класс. Для этой птицы все закончилось благополучно: испугавшееся животное подняли с пола и выпустили на свободу.

«На западе, чтобы птицы не бились, прямо на стеклах рисуют силуэты хищных птиц. Животные боятся приближаться и улетают. Когда стекла чистые, происходят такие вот смертельные случаи», – просветил Глазков и корреспондента «Фонтанки».

Вальдшнепы на время холодов, в основном, мигрируют во Францию. Птицы совершают перелеты в теплые края по одиночке и, как правило, в темное время суток.