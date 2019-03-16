Два корпуса ИТМО вернутся к работе в начале недели. Ещё один – в апреле

Университет ИТМО анонсировал начало работы временно закрытых корпусов, не пострадавших от обрушения. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе вуза 16 марта, учебные занятия начнутся в зданиях уже в начале следующей недели.

На сайте университета размещены результаты обследования технического состояния корпусов на улице Ломоносова, 9, (лит. М – корпус №1, лит. В и Е – корпус №3, лит. Б – корпус №4). Документы подтверждают, что обрушение в корпусе №2 (дом 9, лит. А) не повлияло на несущие элементы и фундаменты остальных зданий. Таким образом дальнейшая их эксплуатация возможна. Корпуса №1 и №3 примут сотрудников 18 марта, а на следующий день здесь начнутся пары. Корпус №4 планируется открыть в апреле, после организации безопасного прохода.

Сейчас в зданиях проводится уборка и проверка работоспособности всех систем. Организован постоянный мониторинг – установлены маяки, проводится визуальный осмотр, будут регулярно сниматься показания тахеометрии, в части закрытых помещений ведется обследование для выявления необходимости укрепления конструкций.