Певица Юлия Началова скончалась в московской больнице. Ей было 38 лет

Российская певица, актриса и телеведущая Юлия Началова умерла в московской больнице в возрасте 38 лет. Об утрате сообщила 16 марта в Instagram её официальный представитель.

Началова долгое время боролась с хроническими заболеваниями. В последние несколько дней она находилась в клинике Москвы. Певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату вентиляции лёгких. Утром 16 марта её отец сообщил, что Юлии сделали операцию на ноге.

Предварительная причина смерти Юлии Началовой – острая сердечная недостаточность из-за отёка легких и мозга.