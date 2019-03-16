Угнанный «Туарег» экс-главы комитета по транспорту Смольного нашли за 5 дней

Полиция нашла дорогой кроссовер спустя пять дней после угона. Хозяин у машины непростой – 67-летний пенсионер Александр Дацюк, работавший в правительстве Петербурга при Валентине Матвиенко, житель Всеволожска.

Как сообщает 16 марта 47News, белый «Фольксваген Туарег» 2015 года выпуска был угнан 11 марта с парковки торгового центра на Всеволожском проспекте. Владелец оценил ущерб в 3 миллиона рублей. Сегодня около 4 часов утра машину нашли, на том же Всеволожском проспекте. Позже её передали владельцу под расписку.

Александр Дацюк работал председателем комитета по транспорту Санкт-Петербурга с 2003 по 2007 год. После этого он возглавил СПб ГУП «Пассажиравтотранс», а затем был заместителем руководителя филиала Ассоциации международных автомобильных перевозчиков по Северо-Западному федеральному округу.