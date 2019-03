Десятки тысяч пользователей временно выпали из Telegram

Несколько десятков тысяч пользователей из разных стран испытали трудности в использовании мессенджера Telegram 16 марта. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Сбой произошёл около трёх часов дня по московскому времени. Он затронул пользователей из Италии, Испании, Великобритании, Германии, Франции, Польши, Бразилии, США и Турции. В России на неполадки обратили внимание жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Пользователи не могли отправить и получить сообщения, у некоторых и вовсе не получалось зайти в приложение. Владельцы каналов в панике писали, что потеряли статус администратора. В официальном твиттере мессенджера сбой признали.

Up to 70K users may temporarily see their account as Deleted due to a server issue. No data is lost, everything will be back to normal soon. Sorry for the inconvenience

«Около 70 тыс. наших пользователей временно видят свою учетную запись как удаленную из-за проблем с сервером. Ваши данные не потеряны, скоро все вернется в норму. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в посте.

В седьмом часу вечера команда Telegram сообщила, что неполадки устранены.

Everything is now back to normal. Sorry for the trouble. If you can’t see your groups, log out and in again. Any other minor side-effects are due to caching and will go away on their own. Balance is restored. ??