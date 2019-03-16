Десятки тысяч пользователей временно выпали из Telegram

Несколько десятков тысяч пользователей из разных стран испытали трудности в использовании мессенджера Telegram 16 марта. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Сбой произошёл около трёх часов дня по московскому времени. Он затронул пользователей из Италии, Испании, Великобритании, Германии, Франции, Польши, Бразилии, США и Турции. В России на неполадки обратили внимание жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Пользователи не могли отправить и получить сообщения, у некоторых и вовсе не получалось зайти в приложение. Владельцы каналов в панике писали, что потеряли статус администратора. В официальном твиттере мессенджера сбой признали.

Up to 70K users may temporarily see their account as Deleted due to a server issue. No data is lost, everything will be back to normal soon. Sorry for the inconvenience — Telegram Messenger (@telegram) 16 марта 2019 г.

«Около 70 тыс. наших пользователей временно видят свою учетную запись как удаленную из-за проблем с сервером. Ваши данные не потеряны, скоро все вернется в норму. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в посте.

В седьмом часу вечера команда Telegram сообщила, что неполадки устранены.