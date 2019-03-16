На Фрунзенский радиус выделят дополнительные средства и время. Распоряжение подписали в Смольном

Правительство Петербурга разрешило выделить новые деньги на достройку Фрунзенского радиуса. Контракт продлят до осени.

Распоряжение датировано 14 марта, подписано временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Эдуардом Батановым. Вице-губернатор попросил «Фонтанку» не выдумывать политических сенсаций и напомнил, что действующий глава города Александр Беглов может отлучаться в командировки.

Распоряжение позволяет изменить условия контракта по строительству трех станций фиолетовой линии метро в части сроков, а именно продлить их до 31 августа. Кроме того, у заказчика теперь есть возможность авансировать подрядчика без подтверждения работ по ранее выданным авансам. Благодаря документу «Метрострой» сможет получить предоплату в размере 500 млн рублей.

«Фонтанка» неоднократно писала о том, что в 2014 году Главгосэкспертиза при заключении соглашения на строительство Фрунзенского радиуса одобрила стоимость в 35 млрд рублей, но был применен коэффициент 0,7, и договор в итоге заключили на 26 млрд рублей. Радикально увеличить его стоимость можно только через постановление правительства.

По изначальным условиям заказчик должен был сдать Фрунзенский радиус к 20 декабря 2018 года. По состоянию на 21 января фактическая готовность составляла 81,3%, по версии Смольного.

Напомним, ранее в комитете говорили, что поехать поезда по продолжению Фрунзенского радиуса смогут 1 сентября. 21 января 2019 года Смольный расторг с компанией 3 из 4 контрактов на строительство новых линий метрополитена и публично объявил, что найдет нового подрядчика для создания городской подземки. Однако спустя 10 дней Смольный отказался от идеи расторжения контрактов, но выставил условия – компания должна заключить мировое соглашение с налоговой, раздать все долги по зарплате, а также достроить три новые станции фиолетовой линии к 1 июля. Мировое соглашение было утверждено 19 февраля.