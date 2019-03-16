Националисты забросали администрацию Порошенко плюшевыми свиньями. А в конце помолились

В Киеве тысячи сторонников «Национального корпуса», протестующих возле администрации президента Украины Петра Порошенко, забросали здание игрушечными свиньями. В это время в Полтаве во время визита Порошенко в ходе потасовки активистов и полиции пострадал человек, сообщают «Украинские новости».

Сегодняшний митинг «Национального корпуса» (бывшего «Азова») против коррупции в оборонной сфере на майдане собрал, по разным данным, от 3 до 10 тысяч человек – последнюю цифру даёт издание «Украина».

Активисты всю неделю ездили по Украине за президентом и мешали ему проводить предвыборные митинги — в Черкассах, Житомире, Чернигове и Луцке. Причиной акции послужили расследования украинских журналистов, где доказывается причастность команды Порошенко к коррупции в сфере ВПК, в частности к схемам контрабандных поставок запчастей из России для украинской военной техники.

Сегодня, 16 марта, активисты пришли к зданию администрации Порошенко, но их остановил полицейский кордон. Тогда митингующие взяли огромную рогатку, включили мелодию из игры Angry Birds и раздали мягкие игрушки – поросят, которыми начали стрелять в сторону администрации. Они выкрикивали лозунги против украинских властей и скандировали: «Свинарчуков за решетку» (один из фигурантов расследования, бывший первый замсекретаря Совета национальной безопасности Украины Олег Гладковский ранее имел фамилию Свинарчук). Часть игрушек попала в охранявших правительственный квартал милиционеров.

Акция закончилась своеобразно, отмечает «Украина»: представители праворадикальных организаций помолились. Около 14:30 они стали начали расходиться. В следующую субботу, 23 марта, они собираются провести новую акцию протеста.