Чемпионат мира по футболу в России принес ФИФА рекордную прибыль

Чемпионат мира, который в прошлом году приняла Россия, для ФИФА стал самым прибыльным за всю историю футбола. Чистая прибыль международной федерации от мундиаля превысила 3,5 миллиона долларов, следует из опубликованного отчета за прошлый год.

В документе отмечается, что ФИФА вложила в проведение ЧМ-2018 1,82 миллиона долларов, тогда как прибыль федерации по итогам чемпионата составила 5,35 миллиона долларов.

Россия, в свою очередь, инвестировала в проведение ЧМ-2018 около 683 миллиардов рублей, однако прибыль по итогам события составила более 850 миллиардов рублей.

Чемпионат мира по футболу прошел с 14 июня по 25 июня 2018 года в 11 городах России. К мундиалю были обновлены 12 арен, на которых проводились матчи. Чемпионом стала сборная Франции, в финале обыгравшая команду Хорватии со счетом 4:2. Россия после победы над Испанией вышла в четвертьфинал, но проиграла Хорватии по пенальти.