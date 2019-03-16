Школьник из Волгоградской области расселил в холодильниках 203 летучие мыши

Одиннадцатиклассник Константин Козюбра из города Волжский приютил 203 летучих мышей, выброшенных неизвестными на помойку в Волгограде, передает 16 марта «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости».

По его словам, он давно увлекается летучими мышами, и потому сразу согласился приютить у себя животных, которых нашли в мусорном контейнере в Волгограде.

«Всего принесли 203 летучих мышей. Когда их выбросили, они вышли из спячки, что очень плохо. Я их разместил в обычных старых холодильниках на даче», — рассказал Козюбра.

Он добавил, что большинство мышей снова впало в спячку, но некоторым требуется докорм.

В январе, напоминает «Газета.Ru», в Британии вооруженная полиция спасла голодающую мышь-песчанку задержанного преступника. Мышь осталась одна после того, как ее владелец попал в тюрьму, и на протяжении недели за ней никто не ухаживал. Мышь доставили к ветеринару, где о ней позаботились.