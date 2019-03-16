Военные мины нашли на чердаке дома на Зайцева, построенного уже после войны. Жильцов эвакуировали

Снаряды времён Великой Отечественной войны были найдены на чердаке дома в Кировском районе Петербурга. Потенциально опасная находка заставила эвакуироваться жильцов одной из парадных.

По данным «Фонтанки», миномётные снаряды были обнаружены в доме 16/23 по улице Зайцева 16 марта около 14 часов. Нашли их случайно, во время ремонта. В целях обеспечения безопасности здание частично эвакуировали и отключили от газа. На территории работали специалисты из Росгвардии, дежурили медики и полиция.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, сперва мины осмотрели сотрудники ОМОН, после чего военные вывезли снаряды на полигон.

Застройка улицы Зайцева началась уже после войны, поэтому снаряды не могли оказаться под крышей случайно.

Напомним, мины и снаряд времён войны нашли вчера в Пушкине, рядом с ЛЭП, железной дорогой, в месте прокладки газопровода. Их также благополучно уничтожили.