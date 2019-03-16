Столичный блогер нагрянул в ТК «Народный» на Хошимина. Закончился визит потасовкой и слезами

Визит столичного блогера-правозащитника в торговый комплекс на севере Петербурга закончился распылением газа и эвакуацией покупателей.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, в пятом часу вечера 16 марта в отдел полиции поступила заявка о конфликте в ТК «Народный» на улице Хошимина. По предварительным данным, персонал повздорил с активистами, которые вели съемку. Кто-то из компании блогера распылил газ, после этого охранники вытолкнули молодых людей на улицу. От покупателей магазин тоже пришлось освободить для проветривания. В произошедшем разбирается полиция.

О происшествии рассказали также очевидцы в соцсетях.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Блогер по имени Святослав, который пришёл в ТК на Хошимина со своей группой поддержки, известен роликами из магазинов и с рынков, на которых он требует показать документы и конфликтует с продавцами.