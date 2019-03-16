Взрослые и ребёнок погибли на «Коле», влетев в фуру. На дороге вещи и чемоданы. Там же – ещё одно ДТП

Страшная авария произошла сегодня на автодороге «Кола» в Мурманской области. Вслед за ней там же – ещё одна, уже без пострадавших.

Как сообщает информационное агентство Nord-West со ссылкой на областное УМВД, 16 марта в 13:35 на 1157-м километре трассы, под Кандалакшей, столкнулись встречные Mitsubishi-ASX и Scania. По предварительной версии, водитель Mitsubishi допустил наезд на дорожное ограждение справа по ходу своего движения, а затем, потеряв контроль над машиной, выскочил на встречную полосу, где врезался в фуру. Погибли двое взрослых и ребёнок лет 5 – 8 на вид, ехавшие в легковушке.

Сотрудник группы «Кандалакша Онлайн» «ВКонтакте» побывал на месте происшествия и поговорил с водителем фуры. По словам мужчины, сам он ехал со стороны Петербурга, а легковушка сначала выскочила на встречку, а потом её отбросило на отбойник. Фура оказалась в кювете. Погибшие – водитель, его пассажирка и ребёнок. «Судя по раскиданным на дороге вещам, среди которых угадываются чемоданы, не исключено, что они могли направляться на отдых», – отмечает «Кандалакша Онлайн».

Чуть позже там случилось второе ДТП – столкнулись «КИА Рио» и «Нива». Водитель «КИА», увидев предыдущую аварию, стал притормаживать, зацепил колесом снежную кашу, образовавшуюся посреди дороги, и его выкинуло под «Ниву».