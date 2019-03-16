Иск БДТ к дирекции Минкульта по недочётам реставрации театра рассмотрят в апелляции

Арбитражный суд Петербурга направил в апелляционную инстанцию дело по иску Большого драматического театра, в рамках которого Северо-Западную дирекцию Минкульта обязали устранить недочеты реконструкции 2011 – 2014 годов. Информация об этом накануне появилась на сайте «Электронное правосудие».

В январе арбитраж удовлетворил требования театра об устранении ряда недочетов реставрации, которую по заказу СЗД Минкульта в 2014 году завершила компания «Балтстрой». В том числе необходимо было предоставить театру недостающее оборудование.

Дирекция БДТ отказалась принять на баланс выполненные работы, после чего разборки между заказчиком реконструкции – Северо-западной дирекцией Минкультуры – и театром перешли в судебную плоскость. По данным на конец января, театр принял работы приблизительно на 3 млрд рублей.

Напомним, директор «Балтстроя» Дмитрий Михальченко в марте 2016 года был арестован по делу о контрабанде алкоголя. Бизнесмен также является фигурантом уголовного дела о миллиардных хищениях на строительстве объектов ФСО.

На масштабную реконструкцию Большой драматический театр имени Товстоногова на набережной Фонтанки закрылся в 2011 году, бюджет работ составил 6,1 млрд рублей. Подрядчиком работ выступила компания «Балтстрой», которая в настоящее время находится в процессе ликвидации.

Практически сразу после окончания реконструкции по фасаду здания пошли трещины. Компания, кроме всего прочего, проводила работы по углублению подвала, где располагается все необходимое электрооборудование. Из-за проблем с гидроизоляцией театр вынужден был регулярно откачивать воду. Повышенная влажность в подвальных помещениях привела к образованию грибка и плесени.