В «Простоквашино» появится новый персонаж. Для него ищут голос

В новых сериях мультфильма «Простоквашино» появится ещё один персонаж.

Как сообщает 16 марта «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости», по словам директора студии «Союзмультфильм» Бориса Машковцева, у Веры Павловны будет няня. Она появится в 30-х эпизодах.

Эскиз нового персонажа уже почти готов. Сейчас создатели проекта ищут актрису, которая могла бы её озвучить.

«Учитывая, что на данный момент мы выпускаем по одному эпизоду в месяц, это произойдёт в 2020 году», – отметил директор студии.