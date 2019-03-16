Правоохранители рассказали, как нашли и уничтожили боеприпасы, угрожавшие ЛЭП, железной дороге и газопроводу

Снаряды, найденные около Кузьминского водохранилища в Пушкине, покоились не под водой, а под землёй.

Подробно о находке рассказывает 16 марта пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сделали её, как часто бывает, рабочие, которые занимались прокладкой газовых труб между Кузьминским водохранилищем и железнодорожными путями, около высоковольтной линии электропередачи, вчера днём. Боеприпасы находились в почве на глубине около 2 метров.

Земляные работы остановили. На место прибыла дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии. Взрывотехники установили, что это действительно неразорвавшиеся боеприпасы времен Великой Отечественной войны, подвергшиеся сильной коррозии, – немецкий реактивный снаряд калибра 280 мм и две минометные мины калибра 82 мм.

Полиция охраняла место залегания снарядов до приезда военных сапёров. Специалисты вывезли их на полигон и там уничтожили.

По совпадению, именно вчера, 15 марта, взрывотехники ОМОН отмечали «день рождения» – со дня создания инженерно-технических подразделений ОМОН Росгвардии исполнилось 25 лет. С начала 2019 года сотрудники инженерно-технического отдела петербургского ОМОН обследовали 67 подозрительных предметов и уничтожили семь боеприпасов, представлявших опасность.