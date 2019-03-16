«Северный шельф - это не про бизнес». «Капитан Арктика» - о борьбе за деньги на полярных проектах

«Фонтанка» поговорила с информированными авторами главного арктического социального медиа. Авторы объясняют, почему в Арктической зоне РФ не место крупному негосударственному бизнесу.

Александр Петросян/Коммерсантъ

Телеграм-канал «Капитан Арктика» считается самым информированным среди тех, кому интересны довольно компетентные инсайды о Северном морском пути, конфликтах вокруг нефти и газа с углем в Заполярье, а главное – о кабинетной борьбе за освоение денег на арктических проектах. Петербургу в этом телеграм-канале уделяется отдельное внимание.

80 млн тонн «майских указов»

- Насколько прямое отношение к Арктике вы имеете? Первое впечатление: телеграм-канал ведет человек, работающий в медиа, имеет доступ к источникам и много пишет по этой теме. Или вы действительно зимовавший во льдах бывалый полярник, как на аватаре?

- Отношение к Арктике имеем прямое, даже близкое. Пожалуй, больше добавить нечего.

- Северный морской путь — откуда в ваших постах столько скепсиса, что выполнить задачу президента и обеспечить 80 млн тонн ежегодного грузопотока по Северному морскому пути не удастся? За счет чего и насколько этот грузопоток реально можно увеличить? Будут ли, по-вашему, заинтересованные стороны (и какие стороны) стараться воспользоваться приписками?

- Скепсис – оттого, что есть объективные данные. Когда при подготовке послания Федеральному собранию и формулировке положений указа шла работа над запиской для президента по грузообороту на СМП, были учтены все грузы, которые только могут быть там. Но это не значит, что они появятся автоматически. К примеру, угля, который обещал отгружать «ВостокУголь» в 2019 году в объеме 10 млн тонн, нет и не будет в этом году. С некоторыми другими проектами та же ситуация. Реально будут работать проекты «Новатэка» (единственный в Арктике производитель сжиженного природного газа. – Ред.), реально что-то даст «Газпромнефть», потенциально что-то на СМП выведет «Роснефть». Пожалуй, всё. Что касается приписок, то самый простой ход – расширить границы СМП до «сталинских времен», когда Северный морской путь включал в себя всю акваторию от Мурманска до Берингова пролива. Такое предложение уже звучало, но мы надеемся, что до этого не дойдет. Хотя сама по себе мысль, возможно, и неплохая.

- Присутствие частных и тем более иностранных компаний, разрабатывающих шельф Арктики, — это действительно настолько ужасно, что стоит сохранять монопольное право разрабатывать шельф Газпрому и Роснефти?

- Нет, не ужасно. Но добыча на арктическом шельфе – это не про бизнес. Без помощи государства там нет прибыли даже в долгосрочной перспективе. Поэтому работа на шельфе – это всегда мощное государственное участие и контроль. Что касается иностранцев, то их звали, но в связи с санкциями они покинули арктические проекты той же Роснефти. И потом, технологии добычи ископаемых в экстремальных условиях Крайнего Севера должны быть собственные, как и оборудование для этой добычи.

Без рынка, зато с государством

- Когда начнется активное использование восточной части СМП, условно от Таймыра до Берингова пролива? Суда с СПГ спокойно ходят в Европу через Баренцево море. И их постепенно обещают все больше — через Баренцево же море. Восточный путь вообще кому-то нужен?

- Восточная часть маршрута – это кратчайший путь к рынкам Азиатско-Тихоокеанского региона, где самое быстрорастущее потребление углеводородного сырья. Так что это вопрос «Нужен ли?» даже не стоит. Вопрос в том, как обеспечить безопасную круглогодичную проводку судов по этому участку. Пока, до появления ледоколов класса «Лидер» (новое поколение судов, которое собирается строить дальневосточная верфь «Звезда». – Ред.), говорить о безопасной и, главное, коммерчески выгодной эксплуатации восточной части СМП преждевременно.

- Каких новых преференций ждать бизнесу в Арктике? Или никаких не ждать? А главное кому ждать? Стоит считать этим самым бизнесом госкорпорации?

- Тут сложный вопрос. Изначально, насколько мы знаем, планировалось перенести отработанную на Дальнем Востоке модель территорий опережающего развития на Арктическую зону. Мы даже видели рабочие документы, где предлагались конкретные льготы. Но, слава богу, этот подход не был утвержден. Разделить Арктику на отдельные регионы и зазывать туда инвесторов просто невозможно. Еще раз подчеркнем: Арктика – это не про бизнес. Расходы там настолько велики, что ни одна частная компания без весомого участия государства там работать не сможет. А мелкий и средний бизнес там возможен разве что в городах (Норильске, Мурманске, Архангельске), ибо на всей территории Арктической зоны РФ просто нет нормального потребительского рынка.

- Есть ли у вас источники в научном сообществе? Некоторые наши собеседники в вузах говорят, к середине века стоит ждать продолжения временного потепления и дальнейшего таяния Северного Ледовитого океана. Палатки ставить уже и так негде, льды нестабильны. Чего ждать к 2050 году? Подводной войны за ресурсы в Арктике?

- Ну, во-первых, разговоры про потепление сродни рассказам про озоновую дыру. Да, исследования и наблюдения ведутся, но российские ученые прогнозы делают с осторожностью. Иностранные кричат громче, потому что по некоторым причинам им это выгодно.

Во-вторых, наши источники в ледокольном флоте говорят, что за последние два года площадь льда увеличилась. Поэтому говорить о глобальном потеплении рано. Что касается подводной войны за ресурсы в Арктике, то эту тему давайте оставим фантастам.

- Так называемые арктические регионы были бы рады лишним миллиардам благодаря Закону «Об арктической зоне». Дождутся ли? Насколько, по-вашему, нужна самим регионам какая-то взаимная кооперация, интеграция – или их общность в пределах российской зоны преувеличена?

- Арктические регионы получают дотации и другие формы денежной поддержки от центра и без этого закона. Закон, который не могут никак принять, вряд ли принесет территориям миллиарды. Так что губернаторы не особо на него уповают, особенно в таком виде документа, который есть на данный момент. Что касается кооперации, то просто посмотрите на карту: что общего между Карелией и Чукоткой, кроме того, что они отнесены к Арктике, и какая тут может быть кооперация? Она возможна только между соседствующими регионами, например, между Коми (если точнее, Воркута, которая входит в Арктическую зону РФ) и Ненецким автономным округом. Делить Арктику на опорные зоны по регионам и не связывать их межрегиональными проектами будет глупой ошибкой. Главы субъектов об этом время от времени говорят. Надеемся, в верхах это понимают.

Говорить об Арктике? В Ялте вместо Петербурга

- Нравится программа форума «Арктика — территория диалога»? Некоторые из будущих участников сетуют: сейчас программа этого важного международного мероприятия с участием президента выглядит как набор пустых слоганов. О чем реально полезном могут договориться на этом форуме?

- Программно форум, если честно, готовится кое-как. Отсюда все огрехи в его программе. Хотя любой крупный форум, особенно с участием первых лиц, привлекает медийное и чиновничье внимание к той или иной проблеме. Так что мы надеемся на повышение внимания к теме Арктики на ближайшее время.

- Почему на самом деле арктический форум перенесли из Архангельска в Петербург? Если исключить конспирологические теории вроде «Путину так удобнее»? Версия вице-премьера Юрия Трутнева «потому что хотели совместить с конференцией по нефти и газу, которая проходит обычно осенью» тоже не работает: конференция пройдет отдельно, осенью.

- Тут все просто и без конспирологий: Архангельск не готов. У города и области был шанс за два года исправить все недостатки прошлогоднего форума, однако местные чиновники посчитали, что крупный международный форум у них и так в кармане. Результат: форум переехал в другое место. Хотя, на наш взгляд, зря. О развитии Арктики надо говорить в Арктике, а не там, где есть удобная площадка. Форум, если хотите, как раз и оказывал поддержку северной территории. Если мы будем исходить из позиции «где удобнее», так дойдем до проведения форумов по Арктике в Ялте или в Сочи.

- Вы довольно часто подвергаете нападкам Смольный. Утверждаете, что врио губернатора тема неинтересна и комитет по Арктике вскорости будет просто закрыт. За что вы так с Петербургом?

- Если мы пишем, что «арктический» комитет Петербурга – это откровенная профанация важнейшей темы, если 77 человек откровенно ничего не делают (кроме проведения конкурсов красоты и невнятных совещаний), если объективно комитет за год не вышел ни с одной инициативой, а его деятельность вызывает припадки хохота среди экспертов, то при чем здесь Санкт-Петербург как город в целом? Более того, мы не отождествляем глубоко уважаемых полярников, научных работников, судостроителей, моряков и всех, кто хоть как-то связан с Арктикой и работает на ее благо, с профанами из Смольного. Поэтому давайте разделять чиновничью глупость и реальный вклад Петербурга (Ленинграда) в дело освоения Арктики.

Беседовал Алексей Дмитриев, «Фонтанка.ру»