Протесты «жёлтых жилетов» в Париже переросли в столкновения с полицией

Очередная акция движения «желтых жилетов» в Париже обернулась масштабным столкновением с местной полицией.

Как передает 16 марта «Газета.Ru» со сылкой на РИА «Новости», несколько тысяч участников собрались у Триумфальной арки и прошлись по прилегающим улицам в Париже, уточняет агентство.

Отмечается, что из-за того, что некоторые «желтые жилеты» провоцировали полицию, сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ, дымовые шашки и водомет.

На днях во Франции приняли «антихулиганский» закон.

Также 9 февраля во время тринадцатой акции «желтых жилетов» полиция применила слезоточивый газ. Позднее стало известно, что один из протестующих лишился кисти руки в результате взрыва гранаты со слезоточивым газом при столкновении демонстрантов с полицией рядом со зданием Национального собрания.